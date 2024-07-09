لجنة بالكنيست تصادق على قانون لإعلان الأونروا تنظيما إرهابيا

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست تصادق على مشروع قانون لإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تنظيما إرهابيا.

وكان قد قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأوضحوا أن حملة التجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني شكل من الإبادة الجماعية وتسببت في مجاعة.

وقال الخبراء إن موت الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد انتشار المجاعة.

ودعوا خبراء الأمم المتحدة ، أن المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات لغزة عبر البر وإنهاء الحصار الإسرائيلي.