كندا تندد بقرار إسرائيل إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

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نددت كندا بقرار إسرائيل بالموافقة على إنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الفربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدُّوَليّ.

وقالت وزارة الخارجية الكندية - في بيان نشر عبر منصة إكس الاثنين: "كندا تعارض بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. إن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا وتوسيع المستوطنات تتعارض مع القانون الدُّوَليّ".

ووافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود وتقدمت بخطط لبناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وفقا لمنظمة السلام الآن، وهي مجموعة مراقبة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، وتمثل أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتشددة التي تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة ومنع إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ويعتبر المجتمع الدُّوَليّ المستوطنات غير قانونية وغير شرعية، ويقول الفلسطينيون إنها العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق سلام دائم.