كلية الحقوق بجامعة المنصورة تنظم مسابقة قضاة المستقبل.. تفاصيل

الدقهلية - سارة الباز

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مسابقة قضاة المستقبل على مستوى جميع كليات الحقوق، والشريعة، والقانون، وبرامج القانون بكافة الجامعات المصرية، والتي تستمر حتى 10 يوليو.

تهدف المسابقة إلى تعزيز العمل الجماعي من خلال مشاركة اللاب في فرق قانونية؛ لتنمية مهاراتهم لحل النزاعات وسرعة اتخاذ القرارات المشاركة، والتدريب على الأعمال القضائية، والحجج القانونية من خلال تعزيز مهارات صياغة الدعاوى ذات الصلة، وتكامل المعرفة القانونية من خلال دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي؛ مما يعزز استيعاب، وإدراك الطلاب للمفاهيم القانونية، وتنمية القدرات البحثية لدى الطلاب، وثقة الطلاب في قدراتهم القانونية، وتحفيز الاستقلالية في تحليل الحالات، واتخاذ القرارات، وتنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب، وتعزيز الوعي بالمسئولية الأخلاقية في المجال المهني.



وقد شارك بالمسابقة في الجولة الأولى 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية، وقدموا دعاوى قضائية متنوعة شارك في تقييمها نخبة متميزة من أساتذة القانون، ورجال القضاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والمحامين.

وقد تأهل للمرحلة النهائية 7 فرق يمثلون جامعات: (المنصورة - القاهرة - عين شمس - دمياط - جنوب الوادي - المنصورة الجديدة).

المجموعة الأولى:

فريق الحقوقيون (جنائي) كلية حقوق جامعة المنصورة.

فريق شمس الحقيقة (جنائي) كلية الحقوق جامعة عين شمس.



فريق رواد العدالة (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة الجديدة.

المجموعة الثانية:

فريق القادة (جنائي) كلية الحقوق جامعة دمياط.

فريق مستشاري الوادي (جنائي) جنوب الوادي.



المجموعة الثالثة:

فريق ساحة العدل (جنائي) كلية الحقوق جامعة القاهرة.

فريق أنوبيس (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة.

وسيتم إجراء الجولة النهائية وتكريم الفرق الفائزة غدا الأربعاء 10 يوليو 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف السيد الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، وتنظيم الدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة منى أبو بكر حسان، أستاذ القانون المدني بالكلية، والدكتورة أماني الحديدي، والدكتورة منى الشيمي، والدكتور عبد الله الصعيدي، والدكتورة أمنية ستين بكلية الحقوق بجامعة المنصورة.