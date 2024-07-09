قطع المياه لمدة 12 ساعات بعدد من قرى الفيوم اليوم.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، عن أنه بسبب وجود كسر بخط مياه شرب قطر 600 مم أمام عزبة الميته طريق دفنو قلهانه بمركز اطسا، سيتم قطع المياه اليوم الثلاثاء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءا من نفس اليوم.

والمناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي مركز ومدينه اطسا، وقري قلمشاة، مطول، بحر أبو المير، جردو، الونايسة، أبو جندير، ومركز ومدينه يوسف الصديق، وقرى الحامولي والنزله.

وطالبت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة قطع المياة، ولحين عودة خدمه مياه الشرب مرة أخرى، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المجانية للمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.