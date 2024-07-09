ضبط 8 أطنان أعلاف منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس .

وفى هذا السياق ، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية ،رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.



حيث تم تنفيذ عدة حملات رقابية مكبرة على الأسواق بإشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية.

أسفرت تلك الحملات، عن ضبط حوالى 8 أطنان أعلاف منتهية الصلاحية داخل هنجر أعلاف.

كما تم ضبط 85 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و 50 عبوة مخصبات مجهولة المصدر، بالإضافة الى ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات .

وأسفرت الحملات التموينية أيضا عن ضبط بداليين تموينين لتصرفهم فى 329 زجاجة زيت تموينى بغرض البيع بالسوق السوداء، وآخر لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية ومخبزين يدارا بدون ترخيص و مخبز لتجميعه 200 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.