شن حملة على العيادات الطبية ومعامل التحاليل بحى شرق المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

كلف محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة راضي العدوي، مدير شئون البيئة، وسلامة محمد، وكيل إدارة شئون البيئة بشن حملة على العيادات الطبية، ومعامل التحاليل بنطاق حي شرق المنصورة، وذلك بعد أن تلاحظ وجود نفايات طبية خطرة بالطريق العام أثناء المرور من قبل شئون البيئة، حيث تم فحصها والتعرف على من قام بإلقائها.

تم تحرير محضر على الفور واتخاذ اللازم حيال الواقعة؛ وهو الأمر الذي دفعه للتوجيه بقيام حملة على العيادات الطبية، ومعامل التحليل فى نطاق الحي؛ للتأكد من نقل النفايات الطبية بالطريقة الصحيحة الآمنة.

وأوضح بأنه قد تم تحرير محضر لإحدى العيادات؛ نتيجة خلط نفايات طبية بالقمامة العادية، وإلقاء نفايات طبية في الطريق العام.

وشدد رئيس الحي على عمل حملات مستمرة، ودائمة على العيادات، ونقل النفايات الطبية، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ حفاظا على صحة، وسلامة المواطنين.