شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية بعد الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط كالتالى:

- التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023-2024.

- يجب أن يكون مجموع الطالب لا يقل عن 260 درجة للتقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة.

- التقديم متاح عبر موقع الوزارة خلال الفترة من يوم الإثنين 8 يوليو حتى يوم الاتنين 15 يوليو 2024، عبر الرابط التالى https://dualedu.moe.gov.eg

- تعد المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة هى الأولى والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية.



- يتم تأهيل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وتقع المدرسة في مدينة “الضبعة” بمحافظة مطروح.

- تأتي الدراسة بها بنظام الخمس سنوات، ويتوفر للطلاب إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكنى لإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية، ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

- المدرسة تضم ثلاثة تخصصات وهي الميكانيكا النووية، والكهرباء النووية، والإلكترونيات النووية.

أولاً شروط الالتحاق :

1-أن يكون الطالب مصري الجنسية.2-ان يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) أو مايعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.3-ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.4-التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة/ الازهرية (بنين فقط) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.5-ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.6-الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح) في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% من المقبولين.7- أن يسجل الطالب على الموقع الالكترونى الذى يتم نشره.8- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .9-أن يكون لائق طبيا (اجتياز الكشف الطبي).10-يتم سداد مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيها مصريا للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنوياً طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن (بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).

ثانياً: إجراءات الاختبارات:

1-يتم سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهاً مصرياً بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد) رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (سيتم الاعلان عنها قريبا).

2-يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – اختبار ذكاء IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونياً دون تدخل بشرى، ويقوم بالتوقيع على ذلك.



3-يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالى للاختبار ،ويتم اختيار عدد (120) طالب الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى الشهادة الإعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى درجات مواد( الرياضيات – العلوم – اللغة الانجليزية.



4- في حال تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.