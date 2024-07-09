سياسى: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على التواصل بين القوى السياسية والمجتمع

كتبت إسراء بدر

ثمن الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية استمرار اجتماعات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن استمراره يبعث برسائل مهمة في هذا التوقيت بحرص الدولة والقيادة السياسية على التواصل وطرح الأفكار والرؤى بين كافة القوى السياسية والمجتمعية والخروج بمجموعة توصيات سبق وأن نفذت أغلبها من خلال رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها إلى الهيئات المعنية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الحوار يجب أن يركز على الأولويات الرئيسية المتعلقة بالتكليفات والمهام التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور مصطفى مصطفى مدبولى في لحظة تكليفه وأن يطرح الرؤى والأفكار وفق أجندة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة ووفق الأولويات التي يجب أن تكون على الأساس في التعامل مع الحكومة في الفترة المقبلة.

وأكد أن استمرار اجتماعات الحوار الوطنى والفعاليات الخاصة به والمخرجات والأفكار التي تطرح فيها تؤكد أن هناك تجاوب فعال ونشط فيما يحقق الأهداف الرئيسية من هذا الحوار الذى يتم في مناخ جديد يتشكل مع حكومة جديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.