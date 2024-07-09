اليوم السابع
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سكرتير عام الإسماعيلية يتابع خطة محو الأمية وتعليم الكبار للعام المالى الجديد

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:59 م
سكرتير عام الإسماعيلية يتابع خطة محو الأمية وتعليم الكبار للعام المالى الجديد جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - صبرى غانم

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عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة خطة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة للعام المالي 2024/2025، بحضور نورهان السيد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلي مديريات الأوقاف، الزراعة، التربية والتعليم، والمنطقة المركزية الأزهرية.

وخلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الإنجاز، تم عرض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بجانب عرض المستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة، علاوة على عرض ومناقشة خطة كل مديرية لإنجاز المستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وعرض ومناقشة المشكلات التي تواجهها أثناء مراحل التنفيذ.

وأكد "أنيس" أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، كأحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تأهيل خريجي برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتمكينهم اقتصاديًّا من خلال التعاون مع الأجهزة المختلفة والقطاع الخاص، بجانب عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة للسيدات.

جانب من الاجتماع (1)
اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية

 

جانب من الاجتماع (2)
 الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من المتابعة

 







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