روسيا تعلن السيطرة على بلدة بدونيتسك واستهداف مكان اجتماع لقادة أوكرانيين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على بلدة ياسنوبرودوفكا في "دونيتسك"، بالإضافة إلى استهداف مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين بأسلحة مشتركة عالية الدقة.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية سيطرت على بلدة ياسنوبرودوفكا في دونيتسك، وحسنت من تموضعها على طول خط المواجهة، كما استهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 31 و 32 و110 و59، وكتيبة الاستطلاع 132 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوارميسك، وميروليوبوفكا، وتيموفيفكا، وفوديانوي فتوروي، وتوريتسك في دونيتسك.



وأشارت إلى التصدي لخمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 41 و47، واللواء 68 جايجر، واللواء 95 من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.



وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الهجومي 48 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و128 في مناطق ماكاروفكا، وبريتشيستوفكا، وستوروجيفوي، وفيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك، وتشاريفني في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى التصدي لثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 108.



ولفتت الوزارة إلى خسارة القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، وسبع مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "M198"، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.



كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين البحريين 35 و37، ولواءي الدفاع الأرضي 125 و126 في مناطق نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا، وتوكاريفكا، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "بالادين"، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، وتدمير مستودع ذخيرة ميداني، ومحطتين للحرب الإلكترونية "بولونيز" و"إنكلاف- إن".



إضافة إلى ذلك، دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، رادارا للارتفاعات المنخفضة، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس"، إلى جانب استهداف القوات الروسية لورشة لإنتاج الأسلحة، ومخزن للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات للقوى البشرية ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة دون طيار، وثمانية صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع.



وفي السياق، أشارت الوزارة إلى تنفيذ القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على راجمات الصواريخ المتعددة من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع المعدة لضرب أراضي شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن تدمير أربع 4 راجمات "هيمارس"، وتحييد نحو 35 متخصصًا أجنبيًا يقوم بخدمتها، بالإضافة إلى استهداف مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين، وتم تحقيق هدف الضربة.



وأضافت الوزارة أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق فولشانسك وتسيركوني وليبتسي في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 310 جنود، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".



وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا وشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك، وتورسكوي في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 جنديا، ودبابة، و4 شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع.



ولفتت الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سسبورنوي، وجريجوروفكا، وكورديوموفكا، وماكسيميليانوفكا، وكاترينوفكا وأوستروفسكوي في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 770 جنديا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113 "، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "همفي" و14 مركبة، وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، و5 مستودعات ذخيرة ميدانية.