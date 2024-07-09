روسيا: تدمير راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها أوكرانيا بقصف سيفاستوبول

أحمد علوى

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نجح فى تدمير راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية التي استخدمتها القوات الأوكرانية في تنفيذ هجوم إرهابي على مدينة سيفاستوبول في 23 يونيو الماضى.



ونشرت الوزارة - وفق وكالة أنباء "نوفوستي" الإخبارية الروسية ، لقطات مصورة لتدمير منصات إطلاق صواريخ "هيمارس إم 142" الأمريكية الصنع المحملة بصواريخ من طراز "أتاكمس" كانت قد استهدفت مدينة سيفاستوبول يونيو الماضي.



وأضافت الوزارة، في بيان ،أن أطقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية استهدف بضربة صاروخية مواقع الانتشار لراجمات الصواريخ الأمريكية، وتم تدمير ثلاث قاذفات "هيمارس" ومعدات صواريخ "أتاكمس" ومقتل ما يصل إلى 10 عناصر عسكرية أجنبية يديرون راجمة الصواريخ الأمريكية".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن واشنطن والسلطات الأوكرانية تتحملان مسؤولية الضربة، حيث أن المهام الجوية للصواريخ التشغيلية التكتيكية الأمريكية ATACMS يتم التحكم فيها من قبل متخصصين أمريكيين بناء على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الخاصة بهم، وشددت الوزارة على أن مثل هذه الحوادث لن تبقى بدون رد، كما استدعت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب هذا الهجوم الذى وصفته بالإرهابي، وأخطرتها بعواقبه.