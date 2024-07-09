رفع 550 طن مخلفات فى ثانى أيام الحملة المكبرة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، منذ الصباح الباكر الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف علي الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية ورفع الإشغالات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين بنطاق (حي شرق - حي غرب - مركز المنصورة - مركز ومدينة طلخا).

وكلف المحافظ كلا من المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، وفهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالإشراف علي الحملة من خلال التنسيق مع رؤساء المنطقة المركزية محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأحمد حمدي رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وصرح المحافظ، بأنه تم رفع 400 طن مخلفات بلدية و150 طن مخلفات صلبة وزراعة 100 شجرة مثمرة في اليوم الثاني للحملة المكبرة بنطاق المنطقة المركزية.

وأشار نائب المحافظ إلي أن أعمال الحملة المكبرة مستمرة تنفيذاً لتكليفات محافظ الدقهلية حتي تعود المنصوره عروسا للنيل كسابق عهدها وتليق بشعبها.

وخلال جولة العدل بالمنطقه المركزية للإشراف على أعمال الحملة المكبرة ورفع الاشغالات التقي بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية ، مشيراً إلي أننا كلفنا بالعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل خدمة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته ، مؤكداً علي أن السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ اللحظات الأولي لم يتواني لحظة في حل مشاكل المواطن الدقهلاوي وانطلق بجولاته المكوكية في عدد من مركز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.