رفض مصرى تام لاستمرار العمليات العسكرية فى غزة بعدد اليوم السابع غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في لقاء الرئيس السيسي برئيس الاستخبارات الأمريكية والذى شهد تأكيد مصر رفضها التام لاستمرارا العمليات العسكرية في غزة.

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رفض مصرى تام لاستمرار العمليات العسكرية فى غزة

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