رئيس جامعة الجلالة يكرم الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى

محمد صبحى

كرم الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الزميل محمد صبحى نائب رئيس قسم الأخبار مسئول ملف التعليم العالى والجامعات باليوم السابع ، لجهوده المتميزة فى تغطية أنشطة الجامعة وفعاليات العام الجامعى 2023/ 2024، مما يؤكد حرص المؤسسات الوطنية الإعلامية الوطنية على توفير كافة أنواع الدعم الإعلامى لتسليط الضوء على المشروعات القومية التى تعكس توجيهات القيادة السياسية، والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة أن هذا العام تحتفل الجامعة بتخريج أول تخرج أول دفعة وذلك خلال سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الطلاب حققوا إنجازات ملموسة على أرض الواقع داخل الجامعة .

وأضاف خلال لقاء نظمته الجامعة مع صحفيين التعليم العالى وبحضور قيادات الجامعة: "نعمل على ربط الطلاب بالصناعة مع خلال الشركات التي نقوم بعقدها مع المؤسسات والشركات وذلك حتى يكون الخريج قادرًا على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى".