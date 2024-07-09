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رئيس الوزراء يعلن سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:12 م
رئيس الوزراء يعلن سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمود حسين

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات، موضحا إنه تم سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية.







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