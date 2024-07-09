دورة تدريبية على الأمن والأمان الحيوى المعملى بالمنشآت الصحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية للفرق الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية على اعمال الامن والامان الحيوى المعملى والتى تستمر من 8 حتى 10 يوليو 2024 بقاعة مدرسة التمريض بطور سيناء.

تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وتحت اشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة والدكتور ايهاب اسماعيل مدير إدارة المعامل بالمديرية.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الهدف من تدريب الأطباء والفنيين والكيمائيين بتلك المنشآت على تدريبات البيوسيفتى على إدارة المخاطر وصحيفة سلامة المادة الكيميائية والسلامة للمادة البيولوجية ومسببات الأمراض والتطهير والتعقيم.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يقوم بالتدريب كلًا من ماريان وجدى منسق المخاطر البيولوجية بالمحافظة ومصطفى العيسوى ود. نرمين ماهر المدربين المعتمدين للبيوسيفتى ومنظمة الصحة العالمية بالمحافظة.