اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يوليو 2024 09:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

خروج عجلات عربة قطار مطروح محرم بك عن القضبان دون إصابات

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 08:29 م
خروج عجلات عربة قطار مطروح محرم بك عن القضبان دون إصابات خروج قطار عن مساره
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح / محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة" حدث خروج البوجة الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد بدون حدوث أي إصابات ونتج عن ذلك توقف خط "مطروح / محرم بك".

وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والإستعداد بالسكة لإستعادة التشغيل المعتاد ، ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدفع لجنه فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي ادت إلى ذلك وسرعة الاستعداد بالسكة لتشغيل خط "مطروح/محرم بك" على وجه السرعة.







خروج قطار عن السكة

السكة الحديد

القطارات

النقل

اليوم السابع بلس

حوادث القطارات




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة