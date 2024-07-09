اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:55 م
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حصاد الوزارات.. صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار العام المالي 2023/2022

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار العام المالي 2023/2022 وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة تستعد لإنشاء مركز طبى رياضى بالمعهد القومى الحركى والعصبى

وزارة الرى: انطلاق أسبوع القاهرة للمياه منتصف أكتوبر المقبل

الحكومة: صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار العام المالي 2023/2022

وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تستعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى

وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول

وزير العمل: ملتقيات للتوظيف مع القطاع الخاص بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب

التعليم توجه بمخاطبة طلاب المدارس الفنية استعدادا لامتحان النقل دور ثان

وزارة التضامن تطلق حملة للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء بدور المسنين

التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر بالجامعة الأمريكية

وزير العمل: نحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الزراعة يناقش مع النواب استراتيجية الوزارة وخطتها المستقبلية







وزاره الصحه

وزاره الرى

اسبوع القاهره للمياه

صادرات مصر الرقميه

وزيره التخطيط

وزير العمل

المدارس الفنيه



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