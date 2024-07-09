توني بلير يطالب ستارمر بإغلاق طرق اليمين الشعبوى بفرض ضوابط على الهجرة

كتبت رباب فتحى

طالب توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا العمالى الأسبق، خلفه الحالى كير ستارمر بـ"إغلاق طرق" اليمين الشعبوي من خلال فرض ضوابط صارمة على الهجرة.

وقال بلير إن الحكومة الجديدة يجب أن تتعامل مع أحزاب مثل حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بقيادة نايجل فاراج من خلال التعامل مع شكاوى الناس مع التمسك بالأرضية الوسطى للحفاظ على تماسك الائتلاف الانتخابي لحزب العمال.

ومع ذلك، قال إنه يعتقد أنه يجب الاحتفاء بالهجرة لما حققته من خير للبلاد، مضيفًا أن النهج "المجنون" لحزب المحافظين تجاه هذه القضية أضر بالاقتصاد.

وفي أول مقابلة له مع صحيفة "الجارديان" البريطانية منذ فوز حزب العمال بالسلطة الأسبوع الماضي، حث بلير ستارمر أيضًا على "أن يكون واقعيًا" بشأن مدى صعوبة تحقيق أهدافه المناخية، وتوقع أن المملكة المتحدة ستنضم في نهاية المطاف إلى "تجمع إقليمي" مع جيرانها الأوروبيين للمنافسة على الساحة العالمية.

ويعقد معهد توني بلير مؤتمره لمستقبل بريطانيا في لندن يوم الثلاثاء حيث سيجادل بلير أيضًا بأن اعتماد القطاع العام للذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق وفورات بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية هذا المصطلح.

لكن تعليقاته حول كيفية التعامل مع صعود اليمين المتطرف هي التي ستضرب وتراً حساساً داخل حكومة حزب العمال الجديدة، بعد أن فاز حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بخمسة مقاعد في انتخابات الأسبوع الماضي وحصل على 14% من الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وقال بلير للصحيفة: "يجب على التقدميين أن يفكروا في الإجابات، لكن عليك أن تفهم ما يفعله الشعبوي. الشعبوي عادة لا يخترع التظلم، بل يستغل التظلم. إذا كنت ترغب في إغلاق طرقهم لزيادة الدعم، عليك أن تتعامل مع التظلم. ولهذا السبب فإن كير على حق تمامًا في قوله إنه يجب أن تكون لديك ضوابط على الهجرة. هذا لا يعني أن نقول إننا لا نحتفل بالخير الذي يمكن أن تفعله الهجرة، لأنها تقدم قدرًا هائلاً من الخير لهذا البلد، لكنك بحاجة إلى ضوابط".



وقال بلير إن الحكومة يجب أن تأخذ القانون والنظام "على محمل الجد" وأن تكون "حذرة للغاية" بشأن القضايا الثقافية التي يستغلها اليمين، قائلا: "لقد حصل حزب العمال على ائتلاف [انتخابي] متماسك."

وذكر رئيس الوزراء السابق، أن الذي قام بحملة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، إنه يتفهم تحذير ستارمر تجاه إقامة علاقة أوثق مع أوروبا بعد كارثة انتخابات الحزب عام 2019. وقال بلير: "عليكم أن تأخذوا هذا الأمر بعناية". "أنا أفهم تماما سبب الحذر. عليك فقط أن تأخذ هذه الخطوة خطوة."

ورغم أنه لا يستطيع التنبؤ بما إذا كانت المملكة المتحدة ستنضم مرة أخرى إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، إلا أنه قال: "الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه تماما هو أن بريطانيا ستحتاج إلى أن تكون جزءا من الأسرة السياسية في قارتها."