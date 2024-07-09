تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

يقدم اليوم السابع قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.50 مساء.