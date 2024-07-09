تشييع جثمان والدة الإعلامى محمد شردى بمسقط رأسه فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تقدم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والقيادات التنفيذية والشعبية، ظهر اليوم الثلاثاء، المشيعيين لجثمان والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي.

وأدى المئات من أهالي بورسعيد، صلاة جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، عقب صلاة الضهر، وذلك من مسجد مريم بشارع الثلاثيني.

وظهرت ملامح التأثر والحزن الشديد على ملامح وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، فى الوقت الذى دخل عدد من أفراد أسرته فى نوبة من البكاء.

وشيع الأهالي جثمان المتواه إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة باب رقم 2 من شارع 23 يوليو، في حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والصحفيين والإعلاميين.

يشار إلى أن السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامى محمد مصطفى شردى، وزوجة والده الكاتب الصحفي مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.

التشييع الجثمان



الجثمان



تشييع الجثمان



خلال تشييع الجثمان



عزاء والدة محمد شردي



محمد شردي ومحافظ القليوبية