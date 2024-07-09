بحث ميدانى لقرى أبو كبير فى الشرقية لتركيب وصلات مياه شرب مجانية لـ200 أسرة

الشرقية - إيمان مهنى

وجهت شركة مياه الشرب بالشرقية، فريق المشاركة المجتمعية، لعمل معانية ميدانية وأبحاث حالات لعدد 200 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بقرى (الدهتمون -كركور - الدواشنة ) مركز ومدينة أبوكبير، تمهيداً لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة،وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة و الجمعيات الأهلية.

يأتي هذا في إطار تأكيد مهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على ضرورة التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة..

كما أضاف أن الشركة تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح و القوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة و التعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.



ونفذ الزيارات الميدانية، عمرو علاء مسؤول التوعية والمشاركة المجتمعية بفرع أبو كبير.