انقطاع المياه اليوم عن 20 منطقة بمدينة الطود لتطهير الخزان الرئيسى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الطود التابعة لشركة مياه الأقصر، عن إنهاء التجهيزات لانقطاع المياه عن 20 منطقة مساء اليوم الثلاثاء، لإجراء أعمال تطهير الخزان الرئيسى لمحطة مياه الطود المدمجة، وذلك بناء على توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وتعليمات الدكتور حمدي عبدالله مدير إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالطود.

وفى هذا الصدد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في بيان صحفى، إنه ستقوم إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالطود بإجراء أعمال تطهير وتعقيم الخزان الرئيسي بالمحطة مياه الطود المدمجة، اليوم الثلاثاء من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة 4 فجراً يوم الأربعاء، وناشدت الشركة كافة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال وقت قطع المياه.

وقالت شركة مياه الأقصر، إنه سوف تؤثر عملية التطهير بقطع المياه على المناطق التالية:- (مركز ومدينة الطود قرية الحسينات – نجع مكى – نجع أبو بكر – نجع العمدة – الطود البلد – نجع أبو حروقة – نجع أبو عربى – نجع أبو عنان - نجع مسلم - عزبة الشيخ – نجع الضمان – نجع الكلاحين – نجع الجسور – نجع الطويل – نجع الدار – نجع أبو جوهر – الفتاتيح – نجع أبو النور – العلاليم).

كما تهيب إدارة مياه الشرب بمدينة الطود بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة، والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ .