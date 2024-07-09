انخفاض مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة خلال يونيو بسبب الطقس وتكلفة المعيشة

كتبت رباب فتحى

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة الشهر الماضي، حيث منع الطقس البارد المتسوقين من شراء الملابس الصيفية ومستلزمات البستنة، على الرغم من تخفيف الضغط على الأسر وسط تباطؤ التضخم، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأظهرت أحدث تقارير من اتحاد التجزئة البريطاني انخفاضًا بنسبة 0.2% في إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وألقت هيئة التجارة باللوم في الانخفاض على الطقس البارد غير المعتاد، متعللة بالضغط على تجار التجزئة وسط تباطؤ أوسع في الإنفاق حيث تواجه الأسر أزمة تكلفة المعيشة.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني: "كان أداء مبيعات التجزئة ضعيفاً في يونيو ، حيث أدى الطقس البارد خلال النصف الأول من الشهر إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي".

وأضافت "لقد تضررت مبيعات الفئات الحساسة للطقس مثل الملابس والأحذية، وكذلك الأعمال اليدوية والبستنة بشكل خاص، خاصة بالمقارنة مع الارتفاع الكبير في الإنفاق خلال موجة الحر في يونيو الماضي."

وتأتي التوقعات القاتمة للمستهلكين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا في التأثير على القدرة الشرائية للأسر. وفي حين عاد التضخم إلى هدف 2% الذي حددته الحكومة، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع أزمة تكاليف المعيشة.



وقال الخبراء إن بعض ضعف المبيعات يمكن تفسيره من خلال المقارنة على أساس سنوي مع يونيو 2023، عندما كانت المبيعات قوية بشكل خاص. وقالت سارة برادبري، الرئيسة التنفيذية لشركة IGD لتوفير البيانات، إن الطقس الحار في الأسبوع الأخير من يونيو من هذا العام ساعد في تعزيز الإنفاق.