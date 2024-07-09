المركزي التونسى يطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول اليوم

أ ش أ

يطرح البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء للتداول ثلاث قطع نقدية جديدة من فئة دينارين وفئة 100 مليم وفئة 50 مليما.



وذكر المركزي التونسي - في بيان أن القطعة النقدية من فئة دينارين نفس التركيب المعدني والشكل، ولكن تم تضخيم الرقم 2 في وجه القطعة، والوزن الذي أصبح 7,3 جرام، وسنة الإصدار التي هي 1445- 2023.



وأضاف أنه في القطعة النقدية فئة 100 مليم لديها نفس خصائص القطعة المتداولة حاليا، ولكن اختلف الوزن الذي أصبح 9,7 جرام، وسنة الإصدار لتصبح 1445 - 2023، فيما تحمل القطعة النقدية من فئة 50 مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا بخلاف سنة الإصدار التي هي 1445 - 2023.