الكويتية مريم السعد عضوا لمجلس الشباب العربي للتغير المناخى

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اختار مجلس الشباب العربي للتغير المناخي مدير عام "منظمة المناخ" الكويتية مريم السعد عضوًا في المجلس؛ تقديرًا لجهود الكويت في هذا المجال وسعيها للمحافظة على المناخ والبيئة.

وقالت مريم السعد – في تصريح الإثنين – إن اختيارها لتمثيل الشباب الكويتي شرف كبير وسيوفر مقعدًا للشباب الكويتي للتعاون مع شباب الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والتنظيم الفعّال في العمل المناخي وتنفيذ الحلول المستدامة بهذا الشأن.

وأضافت أن "منظمة المناخ" الكويتية هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2021 وتهدف إلى نشر الوعي حول التغيُّر المناخي والاستدامة في الكويت من خلال التعليم والأبحاث والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى سعي المنظمة إلى بذل الجهود بتطوير التعليم البيئي في الكويت وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية في شتى المجالات.



وتابعت مريم السعد أن مجلس الشباب العربي للتغيُّر المناخي هو مبادرة غير ربحية بقيادة شبابية تعمل تحت مظلة مركز الشباب العربي، وتم تأسيسه في دولة الإمارات الشقيقة عام 2021.