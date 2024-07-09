السودان: أمطار غزيرة تغمر قرى بأكملها جنوبي شرق البلاد

وكالات

شهدت دولة السودان الثلاثاء أمطارا غزيرة أدت إلى غمر قرى بأكملها وانهيار منازل، في جنوب شرق البلاد حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه الكارثة هي الأولى من نوعها منذ بداية موسم الأمطار في السودان.

وتتزامن هذه الفيضانات مع بداية موسم الأمطار في السودان الذي يشهد متساقطات غزيرة وفيضانات أنهر تؤدي إلى أضرار بمنازل ومنشآت، متسببة بوقوع ضحايا، بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أمراض جراء الرطوبة.

ويُتوقع وقوع أضرار كبيرة هذا العام، بعد حوالى خمسة عشر شهرًا على اندلاع الحرب التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنى التحتية وأجبرت ملايين النازحين على اللجوء إلى مناطق معرضة للفيضانات.

وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هطول أمطار “أعلى من المعتاد” في معظم أنحاء منطقة القرن الإفريقي هذا الصيف، ما قد يؤدي إلى تفاقم الفيضانات في المناطق المعرضة للخطر في السودان.