الرئيس الأوكرانى يبحث مع رئيس وزراء بولندا زيادة مساعدات الناتو لكييف

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عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،الاثنين ، اجتماعا مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بحثا خلاله الهجمات الروسية المتواصلة على أوكرانيا وسبل تقديم حلف الناتو المزيد من الدعم لكييف قبيل انطلاق قمة الحلف في واشنطن غدا.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن زيلينسكي زار العاصمة البولندية وارسو قبل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في قمة الناتو والتي من المتوقع أن تبحث سبل توفير مساعدات أمنية طويلة المدى وتدريب عسكري للقوات الأوكرانية بعد مرور أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الروسية.



وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأوكراني اجتماعا مع نظيره البولندي أندريه دودا في وقت لاحق اليوم.



وتعد بولندا إحدى أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا إذ قدمت مساعدات عسكرية ودفاعية وتدريب بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي تقريبا؛ فضلا عن الدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي.