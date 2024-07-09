الدفاع الروسية: الجيش الأوكرانى استخدم الكلوروبيكرين بالقرب من دونيتسك

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صرح قائد قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، الاثنين، بأن أوكرانيا استخدمت مراراً وتكراراً الكلوروبيكرين بالقرب من دونيتسك ومستوطنات أخرى.



وقال كيريلوف ، في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية ، "لوحظت حالات عديدة لاستخدام الجانب الأوكراني لمادة الكلوروبكرين المهيجة، والتي غالبًا ما تكون ممزوجة بالكلورواسيتوفينون ، ووقعت حوادث مماثلة بالقرب من دونيتسك وبوجدانوفكا وجورلوفكا وكريمينايا وأرتيوموفسك".



وأضاف " إن استخدام نظام كييف للمواد الكيميائية السامة، بما في ذلك حمض البروسيك، تم تأكيده من خلال العديد من إفادات الشهود الواردة من مدنيين وجنود روس".



وفي نفس السياق، أكد كيريلوف أن كييف تستخدم المختبرات الكيميائية في إنتاج الطائرات بدون طيار على نطاق واسع لإسقاط ذخائر تحتوي على مواد كيميائية سامة على المدنيين والجنود الروس.



وقال "تم تأكيد وجود مختبرات كيميائية في أوكرانيا مماثلة لتلك التي تم اكتشافها في أفدييفكا وفقا لشهادة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا أيضا لشهادة أسير الحرب الأوكراني، سيرجي باتير، على تورط متخصصين أمريكيين، في المشاركة في تلك المختبرات ذات الإنتاج الضخم للطائرات الانتحارية بدون طيار".