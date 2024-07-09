البنتاجون: واشنطن وحلفاؤها سيواصلون التصدى لهجمات الحوثيين فى البحر الأحمر

واشنطن (أ ش أ)

أكد نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون التصدى إلى هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت سينج - في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية - إن جماعة الحوثي تجلب الكوارث لليمنيين باستهداف سفن المنطقة وتعرضها للخطر.

وأضافت أن واشنطن أقامت تحالفا يسمى "الازدهار" وهو عبارة عن تحالف بحري لحماية حرية الملاحة الدولية في المنطقة، مشيرة إلى أن الحوثيين يعرضون الأمن البحري إلى الخطر؛ حيث إنهم يهاجمون سفنا لا علاقة لها بإسرائيل أو حرب غزة وبذلك يصنعون الكوارث في منطقتهم، مؤكدة أن بلادها ستواصل العمل على محاسبة الحوثيين على أفعالهم.





