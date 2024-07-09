إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى إلى 23 قتيلا و35 مفقودا

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أعلن مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار أرضى وقع قرب منجم للذهب غير مصرح به في جزيرة "سولاوسي" إلى 23 قتيلا،علاوة على فقدان 35 آخرين.

ونقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) الناطقة باللغة الإنجليزية عن مسؤول بوكالة البحث والانقاذ في إقليم "جورونتالو" إيدا باجوس أسراما قوله إن 23 شخصا لقوا حتفهم حتى ظهر اليوم، مضيفا أن 66 شخصا أخرين نجوا من الحادث فيما جاري البحث عن 35 شخصا في عداد المفقودين.

وأضاف المسؤول أنه تم نشر أكثر من 270 فردا، بينهم رجال شرطة وجنود بالجيش، للمشاركة في عملية البحث والانقاذ التي تم إطلاقها في أعقاب الانهيار الأرضي الذي ضرب مساء السبت قرية نائية بمنطقة "بون بولانجو" الواقعة في إقليم "جورونتالو" بعد هطول أمطار غزيرة.