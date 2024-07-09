إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى ترعة توشكى جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة نقل فى ترعة توشكى بالقرب من مدينة أبوسمبل، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتبين أن المصابين 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.