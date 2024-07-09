إصابة 27 شخصا إثر انفجار ألعاب نارية جنوبى الفلبين

مانيلا (أ ش أ)

أصيب ما لا يقل عن 27 شخصا فى جنوب الفلبين إثر انفجار كمية من الألعاب النارية بطريق الخطأ أثناء محاولة التخلص منها، مما ألحق أضرارا بعدد من المنشأت وبمطار زامبوانجا الدولى.

وذكرت قناة "إيه.بي.إس- سي.بي.إن." الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع بينما كان فريق مؤلف من أفراد الشرطة وخفر السواحل وأفراد البحرية والإطفاء يقومون بالتخلص من ألعاب نارية مصنعة بشكل غير قانوني تم مصادرتها من مستودع في مدينة زامبوانجا بجزيرة مينداناو.

وقد تسببت قوة الانفجار في تحطم النوافذ الزجاجية للمنشأت التي تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات من موقع الانفجار، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية، من جانبها، أن صالة ركاب في مطار زامبوانجا الدولي - الذي يبعد حوالي كيلومترين من موقع الانفجار - تعرضت لأضرار طفيفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.