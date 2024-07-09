إزالة 22 حالة تعد على مساحة 2594 متر مبانى بمراكز محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت فى ثالث أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تم تنفيذ إزالات لعدد 22 حالة تعدى بمساحة 2594 متر مبانى و6 حالات تعدى بمساحة 10 فدان و19 قيراط على الأراضى الزراعية بمراكز "الزقازيق – منيا القمح - أبو حماد – بلبيس – أبو كبير – الحسينية – أولاد صقر – ديرب نجم – كفر صقر – الإبراهيمية – فاقوس – ههيا".

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً فى تطبيق القانون على المتعديين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.