اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يوليو 2024 07:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 101 طبيب و14 فنيا و5 إداريين بمستشفى ميت غمر للتحقيق لغيابهم بدون إذن

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 07:07 م
إحالة 101 طبيب و14 فنيا و5 إداريين بمستشفى ميت غمر للتحقيق لغيابهم بدون إذن مستشفى ميت غمر - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمتابعة انتظام العمل داخل مستشفى ميت غمر،  وقام مسئولو مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية بالمرور، وتم الشطب علي 101 دكتور، و14 فنيا و5 إداريين بمستشفى ميت غمر العام من دفاتر الغياب من أول اليوم عن العمل بدون إذن أو خط سير رسمي أو إجازة، وتم إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ للمستشفى.

وأوضح التقرير، أنه تم التعامل مع 6 شكاوي واردة بإدارة المستشفي في الأسبوع الأول من شهر يوليو وعدد 1 استفسار، وتم التشطيب من قِبل إدارة المستشفى علي عدد 101 دكتور و14 فنيا و5 إداريين، وتم إحالتهم للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ.







الدقهليه

مستشفي ميت غمر

صحة الدقهلية

غياب الأطباء

رئيس مدينة ميت غمر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة