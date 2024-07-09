إحالة 101 طبيب و14 فنيا و5 إداريين بمستشفى ميت غمر للتحقيق لغيابهم بدون إذن

الدقهليه شريف الديب

وجه اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمتابعة انتظام العمل داخل مستشفى ميت غمر، وقام مسئولو مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية بالمرور، وتم الشطب علي 101 دكتور، و14 فنيا و5 إداريين بمستشفى ميت غمر العام من دفاتر الغياب من أول اليوم عن العمل بدون إذن أو خط سير رسمي أو إجازة، وتم إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ للمستشفى.

وأوضح التقرير، أنه تم التعامل مع 6 شكاوي واردة بإدارة المستشفي في الأسبوع الأول من شهر يوليو وعدد 1 استفسار، وتم التشطيب من قِبل إدارة المستشفى علي عدد 101 دكتور و14 فنيا و5 إداريين، وتم إحالتهم للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ.