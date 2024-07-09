أوكرانيا: تسلمنا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الألمانية

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قالت الحكومة الأوكرانية إن ألمانيا نقلت نظام "باتريوت" الثالث إلى البلاد وقدمت حزمة مساعدات جديدة لها.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" الإثنين أن ألمانيا زودت أوكرانيا على وجه الخصوص بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى جانب قطع غيار وصواريخ أخرى وجهازي رادار للمراقبة الجوية من طراز TRML-4D و9 آلاف طلقة ذخيرة لمدافع جيبارد ذاتية الدفع المضادة للطائرات.

وأضافت الوكالة الأوكرانية أن الحزمة تتضمن أيضاً ذخيرة لدبابات القتال الرئيسية من طراز ليبوبارد 1 و55,155 طلقة ذخيرة 155 ملم، و30 طائرة استطلاع بدون طيار مع قطع غيار، و200 جهاز تشويش متنقل للطائرات بدون طيار، و10 سفن سطحية بدون طيار، وأربع دبابات Wisent 1 لإزالة الألغام و10 مركبات محمية، وسيارتين صغيرتين. إضافة إلى ذلك، حسب "يوكراين فورم"، تلقت أوكرانيا محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية SatCom، ونظارات للرؤية الليلية، وأنواع مختلفة من البنادق، والرشاشات، وطلقات ذخيرة عيار 40 ملم، وقنابل دخان، ومتفجرات، وصواعق.