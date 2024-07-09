أخبار 24 ساعة.. التعليم:امتحان اللغة الثانية للثانوية مكفوفين سار دون مشكلات

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة التعليم تحدد موعد امتحان القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين عام 2025

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قيادات الوزارة من مساعدى الوزير ومديرى الإدارات

وزير الأوقاف يعتمد 36 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس

وزير التموين يُصدر قراراً بتحديد اختصاصات نائب الوزير .. التفاصيل

وزارة التعليم: امتحان اللغة الثانية لطلاب الثانوية المكفوفين سارت دون مشكلات

وزيرة البيئة: تحديد خريطة الاستثمار لمشروعات المخلفات الزراعية قريبا

وزيرة التنمية المحلية تستعرض مع رئيس "إسكان النواب" تسهيل إجراءات التصالح بالبناء

وزارة العمل: بدء اختبارات أول دفعة تدريب بالوحدة المتنقلة الجديدة بالإسكندرية

وزير الصحة يصدر قرارا بشأن صرف العلاج المجانى للمترددين على العيادات الخارجية

وزارة العمل: تدريبات مجانية لفتيات أسوان على مهن يحتاجها السوق