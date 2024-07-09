أخبار مصر.. رئيس الوزراء: هدفنا شعور المواطن بتغير على أرض الواقع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والذى أعلن من خلاله خطة الحكومة الجديدة وأهدافها، حيث قال إن هدف الحكومة في تشكيلها الجديد هو شعور المواطن بتغير على أرض.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

شيخ الأزهر يحذر من الجرأة على التكفير والتفسيق واستباحة النفوس والأعراض

عقدت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، لقاءً جماهيريًّا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارة فضيلته ‏لإندونيسيا، وذلك بحضور أساتذة الجامعة وباحثيها والطلاب الإندونيسيين من مختلف الجامعات، وعدد من الوزراء والسفراء ‏ورؤساء المؤسسات الدينية، وذلك تحت رعاية جوكو ودودو، رئيس جمهورية إندونيسيا. ‏

رئيس الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اليوم هدفه قياس الاحتياجات الفعلية من الوقود

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه كلف المحافظين إجراء تجارب على الأرض بوقف تخفيف الأحمال لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الوقود.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهدًا كبيرًا على مدار 6 سنوات في تحديث المناهج

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية.

رئيس الوزراء: تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيهًا.. ويباع بـ 10 جنيهات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت إنه لا سبيل أمامها لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجياً فى أسعار بعض الخدمات، وهو ما يحدث على مدار عام ونص بطريقة متدرجة، موضحا أن تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيها ويباع بـ 10 جنيهات.

رئيس الوزراء: هدفنا شعور المواطن بتغير على أرض الواقع فى أول شهر لعمل الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى.

رئيس الوزراء: متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

مصدر حكومى: لم يتم تحريك أسعار الكهرباء ونعمل على وقف تخفيف الأحمال

قال مصدر حكومي، إنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء، وفى حالة التحريك سيتم الاعلان من الحكومة، ويتم العمل حاليا على وقف تخفيف الأحمال، فى الأسبوع الثالث من يوليو الجارى.

رئيس الوزراء: تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من هنا، لآخر العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية.

قراران حكوميان بتشكيل المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكذا المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك اتصالاً بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.

مصدر رفيع المستوى: القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات الهدنة بغزة الخميس

كشف مصدر رفيع المستوي عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات الهدنة في حرب غزة بالقاهرة بعد غد الخميس، بعد الجولة المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ، غدا الأربعاء ، بهدف وقف الحرب الدائرة علي القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة غدا والعظمى تصل 43 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

قرار بالعفو عن باقى مدة عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لـ ثورة 23 يوليو 1952.

مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بـ التشكيل الجديد للحكومة، على عدة قرارات، وهي:

مصدر رفيع: وفد أمنى مصرى يتجه للدوحة غدا لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل

كشف مصدر رفيع المستوي عن توجه الوفد الأمني المصري إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الأربعاء ، ضمن مفاوضات الهدنة والتهدئة في غزة، وبهدف تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى إتفاق في أقرب وقت.

الحكومة: لا صحة لانسحاب سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء بمصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، تواصل المجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

منظمة التعاون الاقتصادى: مصر تخطط لبناء 23 مجتمعا عمرانيا جديدا بحلول 2030

أكدت توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادى، الخاص بتقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، أن التنمية المستدامة مدرجة على أولويات أجندة القيادة السياسية فى الدولة المصرية، ومنها بناء المدن الذكية والمرنة والشاملة للمناخ، وأن مصر تواجه تحديات متعددة فى المدن الذكية، حيث تضم 23 مجتمعًا حضريا جديدا وتخطط لبناء 23 مجتمعا آخر بحلول عام 2030.

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

أعلن قطاع المعاهد الازهرية ،جدول امتحانات الدور الثانى للنقل، حيث تنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس يوم 20 يوليو وتنتهي يوم 24 يوليو، كما تنطلق امتحانات الدور الثانى للنقل الاعدادى يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 31 يوليو، أما النقل الثانوى يبدأ 24 يوليو وينتهى 3 أغسطس.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

ننشر سعر الذهب فى مصر خلال منتصف التداولات اليوم الثلاثاء، ليسجل الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر اليوم 3200 جنيها وسط تراجع سعر أوقية الذهب فى البورصة العالمية.

بيراميدز: نطالب بعودة إبراهيم عادل ونتكفل بمصاريف سفره إلى باريس

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يدعم وبكل قوة المنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل .

رئيس استاد القاهرة لـ"اليوم السابع": نستضيف مباراة الأهلى وبيراميدز فى موعدها

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة ، أن الاستاد سوف يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، مُشيداً في الوقت نفسه بالتواصل الإيجابي والتوضيح الذى تلقاه من النادى الاهلي ومسئوليه على مدار الساعات الماضية.

كوبي ماينو نجم منتخب إنجلترا يحقق رقمًا مميزًا في يورو 2024

حقق كوبي ماينو لاعب وسط متتخب إنجلترا، رقمًا قياسيًا قبل مواجهة منتخب بلاده ضد نظيره هولندا، فى العاشرة من مساء غدًا الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا وتستمر حتى الأحد القادم.

فرنسا أغلى من إسبانيا قبل صدام نصف نهائي يورو 2024.. إنفوجراف

يتفوق منتخب فرنسا على إسبانيا في القيمة التسويقية قبل المباراة النارية التي تجمعهما العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، على ملعب "إليانز أرينا".

6 وزراء أمام اللجنة الخاصة بـ"النواب" لدراسة برنامج الحكومة غدا.. المالية والتخطيط والاستثمار والعدل والأوقاف والثقافة يردون على تساؤلات الأعضاء.. أحمد سعد: نستمع لكل الآراء بحرية.. وفوزى: برنامج الحكومة متكامل



تبدأ اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة عملها غدا الأربعاء، حيث تعقد اجتماعين ألاول من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر، والثانى من الساعة الثالثة حتى الساعة السابعة مساء، بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار للاجتماع الأول ووزراء العدل والأوقاف والثقافة، الاجتماع الثانى للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

كيف ترى القاهرة والنيل من الطابق الـ18 بأبراج النيل ماسبيرو؟.. "اليوم السابع" يرصد آخر ما وصل له المشروع.. إنشاء برجين يطلان على شارع الجلاء.. اكتمال تسكين 935 أسرة.. والمشروع يغير واجهة العاصمة.. صور



غير التطوير بمشروع مثلث ماسبيرو المشهد على كورنيش القاهرة بشكل كبير، حيث بدأت أبراج النيل ماسبيرو تظهر للمارة بعد ارتفاع أطوالها للطابق الـ18، والتى تطل مباشرة على كورنيش القاهرة وممشى أهل مصر الممتد على النيل.

مبادرة ابدأ توطن 23 صناعة باستثمارات 1.23 مليار دولار فى المرحلة الأولى.. افتتحت 8 مشروعات بإجمالى وفر 750 مليون دولار سنويا.. وتخطط لافتتاح 23 مشروعا فى الـ3 سنوات المقبلة بإجمالى وفر 2.7 مليار دولار سنويا



استطاعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ "، تحقيق الصعب من خلال "محور دعم الصناعة" إنجازات عدة من حيث دعم كل مصنع متعثر ومخالف، لمساعدته فى تقنين أوضاعه من خلال تذليل كل العقبات التى تواجه أصحاب المصانع كتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص المختلفة وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

إطلاق موقع رسمى لمهرجان العلمين يضم كل فعاليات المهرجان على مدار 50 يوما.. تخصيص ملاعب لذوى الهمم.. واهتمام كبير برياضات السيارات والراليات ومباريات الـ MMA وأماكن خدمات لرعاية واستضافة الحيوانات الأليفة



تنطلق فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الـ2، خلال ساعات واستعدادا للمهرجان أطلقت إدارة المهرجان موقعا رسميا يتضمن كل الفعاليات ومواعيد وتفاصيل الحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية التى سيشهدها المهرجان فى دورته الثانية والدورات المقبلة، تسهيلاً للجمهور لمعرفة كل الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

مصر تقود قطار مفاوضات وقف العدوان على غزة.. مصدر رفيع المستوى يكشف: مفاوضات مرتقبة فى الدوحة الأربعاء وبالقاهرة الخميس.. وتوافق بين الأطراف حول غالبية المحاور.. وتشديد مصرى على ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع



كشف مصدر رفيع المستوى عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات الهدنة فى حرب غزة بالقاهرة بعد غد الخميس، بعد الجولة المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأربعاء، بهدف وقف الحرب الدائرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل.. ويؤكد موقف مصر الرافض لاستمرار العمليات العسكرية فى غزة.. ويشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمنع اتساع رقعة الصراع بالمنطقة



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية



أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة ، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "

بدء طرح كراسات شروط حجز مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة غدا



تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، طرح كراسات شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، اعتبارا من غد الأربعاء، وحتى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجارى.