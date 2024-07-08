اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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يوريكو كويكى تفوز بولاية ثالثة فى انتخابات حاكم العاصمة اليابانية

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:47 ص
يوريكو كويكى تفوز بولاية ثالثة فى انتخابات حاكم العاصمة اليابانية يوريكو كويكى
طوكيو (أ ش أ)

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فازت الحاكمة الحالية للعاصمة اليابانية يوريكو كويكى بولاية ثالثة بعد حصولها على نحو 3 ملايين صوت فى الانتخابات التى شهدتها طوكيو يوم أمس الأحد.

وقالت يوريكو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، إن طوكيو تواجه تحديات مختلفة مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض معدل المواليد.. متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه القضايا.

وأضافت يوريكو أن شئون تمكين المرأة لم تعد كافية مقارنة بمناطق أخرى في العالم.. مشيرة إلى أنه يجب تعزيز الجهود لمواصلة تحسين الأوضاع في طوكيو على كافة المستويات.

وجاء في المركز الثاني إيشيمارو شينجي العمدة السابق لمدينة "أكيتاكاتا" في محافظة "هيروشيما"، حيث حصل على أكثر من 1.5 مليون صوت في هذا السباق الذي شهد تنافس 56 مرشحا.

يشار إلى أن يوريكو كويكي أصبحت أول سيدة تتولى منصب حاكم طوكيو في عام 2016.







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