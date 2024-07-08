وزير التعليم العالي يُكرم رئيس جامعة القناة لظهور الجامعة المتميز بتصنيف QS العالمى

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع ممثلي تصنيف QS العالمي، بحضور الدكتور أشوين فرنانديز، الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ورامي عواد، المدير الإقليمي لمؤسسة QS.

شهد الاجتماع تكريم رؤساء الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف QS العالمي لعام 2025، من بينهم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وفي كلمته، أثنى الدكتور أيمن عاشور على الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء الجامعات في تعزيز مكانة مؤسساتهم في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور ناصر سعيد مندور عن فخره واعتزازه بتحقيق جامعة قناة السويس مرتبة مرموقة في التصنيف، حيث جاءت الجامعة ضمن الفئة من (1201-1400) على مستوى العالم، واعداً ببذل المزيد من الجهود لإحراز مزيد من التقدم.

كما تلقى الدكتور ناصر سعيد مندور دعوة من الدكتور أشوين فرنانديز للمشاركة في المُلتقى العربي 2024، الذي سيعقد في منطقة البحر الميت بالأردن خلال الفترة من 16 - 17 أكتوبر القادم، حيث سيتم مناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز مكانة الجامعات العربية في التصنيفات العالمية.

في ختام الاحتفالية التي نظمتها جامعة المستقبل، تم تكريم الدكتور ناصر سعيد مندور بجانب رؤساء وممثلي الجامعات الأخرى المدرجة في تصنيف QS العالمي.

وعبر "مندور" عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود المستمرة لفريق العمل بجامعة قناة السويس، وتأكيدًا على التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.

لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطوير الكبير الذي شهدته جامعة قناة السويس في الفترة الأخيرة، ويؤكد على أهمية استمرار العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

