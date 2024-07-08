وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 39 ألفا و340 طن قمامة ومخلفات خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، برفع (39340) طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر يونيو الماضي من مراكز الزقازيق وأبو كبير وههيا ومدينة القرين وحى أول الزقازيق بواقع (1967) نقلة بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة .

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (39340) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1967) نقلة خلال شهر يونيو الماضي ، حيث تم رفع (5240) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز أبوكبير بواقع (262) نقلة كما تم رفع (3080) طن قمامة من (النقطة الوسيطة بالغار- الوحدة المحلية بالشوبك -الوحدة المحلية بالعصلوجي -طريق شمبارة الميمونة ) بمركز الزقازيق بواقع (154) نقلة فضلاً عن رفع (25660) طن قمامة من مقلب مدينة القرين بواقع (1283) نقلة و رفع (240) طن مخلفات مباني من قرية العلاقمة بمركز ههيا بواقع (12) نقلة بالإضافة لرفع (5120) طن مخلفات هدم من صوامع أبو حسين بحي أول الزقازيق بواقع (256) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، كما تم تسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

كما شدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

