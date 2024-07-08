نواب ديمقراطيون أمريكيون يطالبون بايدن بالتنحى عن سباق الرئاسة

واشنطن (أ ش أ)

طالب نواب بالحزب الديمقراطى الأمريكى اليوم الاثنين، من زعيم الأقلية بمجلس النواب حكيم جيفريز بضرورة تنحى الرئيس جو بايدن عن سباق الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكى حكيم جيفريز عقد اجتماعا مع قيادات الحزب في المجلس لمناقشة الموقف من أداء الرئيس جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية التي أجراها مع منافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترامب الشهر الماضي.

وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب آدم شيفت - في تصريحات له - "إن هناك العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة حتى الآن".

وفي المقابل، دافع السيناتور الأمريكي كريس ميرفي عن الرئيس جو بايدن الذي يواجه ضغوطا ومطالبات بانسحابه من الترشح للانتخابات بعد المناظرة التي أجراها مع منافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، مضيفا "أن المقابلة التليفزيونية لبايدن لم تمح كل الأسئلة المتمثلة في قدرة بايدن على الاستمرار في السباق الرئاسي أو الانسحاب منه".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد تعهد في وقت سابق بمواصلة النضال، مؤكدا أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي.