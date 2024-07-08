نقابة السكة الحديد: دراسة زيادة المبالغ المخصصة للبطاقة العلاجية للعاملين

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للعاملين بـ السكك الحديدية والمترو والشركات التابعة، إنه تنفيذا لتعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة بضرورة التواجد المستمر بين العاملين في مواقع العمل المختلفة، ونشر فكر التطوير والتحديث، وحث العاملين على بذل قصارى الجهد، لمواكبة المرحلة الراهنة في تطوير وتحديث الهيئة، والاستماع للعاملين ومقترحاتهم ومشاكلهم - زار وفد كبير من قيادات الهيئة والنقابة المنطقة الوسطى بالمنيا.

ضم الوفد المهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع والمشروعات، المهندس أشرف حسن خليفة نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجودة، اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانه والدعم الفني، المهندس صلاح أبوالمعاطى رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقه الوسطى بأسيوط، المهندس عثمان رضاء محمد مدير عام الصيانه والتشغيل بالمنيا، المهندس عماد أسعد رئيس الإدارة المركزيه للرقابه على التشغيل.

كما ضم الوفد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة، وسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة العامة ، و ياسر امام أمين صندوق اللجنه 4 برئسه الهيئه ، محمد قرنى عبدالعاطي رئيس اللجنه النقابيه بالمنطقه الوسطى .

التقى الوفد بالعاملين وأوضح الحضور أن كافة قيادات الهيئة يكنون كل التقدير والاحترام للعاملين ، وتقدير جهودهم فيما تم من تطوير وتحديث ، وأن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا تضافر الجهود وبذل المزيد من الجهد والالتزام في العمل ، من أجل توفير كافة سبل الراحة لجمهور ركاب السكة الحديد .

من جانبة أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة أن الهيئة منذ أن تحولت أنظار الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ، مطالبا بتطويرها وتحديثها ، وقد ظهر جليا جهد العاملين بها وقدرتهم الفائقة على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية ، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة ، والذي يواصل العمل الليل بالنهار لتحقيق حلم التطوير ، والذي يولي العنصر البشري بالسكة الحديد رعاية واهتمام خاص ، حيث يطالب دائما بالاهتمام بهم وتطوير أفكارهم وقدراتهم من خلال مراكز التدريب ، إلي جانب الرعاية الطبية لهم .

و دار حوار مفتوح واستمع الوفد للعاملين ومقترحاتهم ومتطالباتهم .

وقد أعلن عبد الفتاح فكري أنه جاري دراسة زيادة المبالغ الخصصة للبطاقة العلاجية للعامين .

تفقد الوفد برج ( ctc) حيث أكد المهندس اشرف حسن خليفة ، على أهميه دخول برج التحكم المركزى بالمنيا(CTC) الذى يعد اول برج تحكم مركزى ضمن مشروع تحديث نظم الاشارات على مستوى الهيئه القوميه لسكك حديد مصر .

كما تفقد الوفد ورشه المنيا اضافيه ، وورش صيانة وعمرة عربات الركاب على مساحه 11 فدانا تم تطويرها وطالب اللواء مهند محمد غزال نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني ، بضروره الحفاظ على ما تم من إنجازات داخل الورشه وتفقد سيادته والوفد المرافق ورشه المنيا مصريه

فيما تحدث المهندس عثمان رضاء محمد المشروعات الحالية ، والتى تمت لتحديث نظم إشارات السكك الحديدية ، وتهدف إلى استبدال النظام الحالي القديم بآخر إلكتروني ، والذي سيساعد على زيادة عدد الرحلات في اليوم.

كما سيساهم نظام الإشارات الحديث في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان ، وان نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة .

كما تحدث مهندس صلاح ابو المعاطى عن ، استهداف مشروعات تطوير نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة والآمان والحد من تدخل العنصر البشري .