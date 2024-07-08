"مياه دمياط" تعلن فصل خدمات مياه الشرب عن 4 مناطق غدا

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن فصل خدمات مياه الشرب غدا لمدة 4 ساعات ببعض المناطق، وذلك بسبب إجراء إصلاحات داخل إحدى شبكات المحطة.

وتضمن إعلان القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أنه سيتم فصل خدمات مياه الشرب غدا الثلاثاء 9 يوليو 2024 عن 4 مناطق وهم " مدينة الروضة - تفتيش السرو - قرية أبو جريدة - قرية العطوى" وذلك بدء من التاسعة مساء وحتى الواحدة صباح اليوم التالي.

كما تضمن الإعلان أيضا توضيح أسباب فصل خدمات مياه الشرب عن تلك المناطق وذلك لإجراء إصلاحات داخل محطة مياه أولاد حمام وإجراء الصيانة اللازمة للوصلات الداخليه بها.

وأعلنت شركة مياه الشرب بدمياط عن تخصيص الخط الساخن 125 للتواصل وتلقي شكاوى المواطنين، فضلا عن تخصيص الرقم 01013019333 لتلقي الشكاوى عبر خدمات تطبيق واتس آب.

يـأتى ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط لتطوير خدمات مرفق مياه الشرب ببعض القري وذلك بعد إجراء الصيانات الدورية اللازمة لمحطات مياه الشرب وكذلك الصرف الصحي لتحسين خدمات القطاع بنطاق المحافظة.