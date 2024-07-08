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مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميمورى عليه أسئلة الكيمياء كاذب

الإثنين، 08 يوليو 2024 12:41 م
مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميمورى عليه أسئلة الكيمياء كاذب طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشف مصدر بـ وزارة التربية والتعليم، عن أن ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه بأسئلة الامتحان فى مادة الكيمياء للثانوية العامة خلال شهر مارس الماضي ادعاء كاذب، لأن بدء إجراءات وضع أسئلة الامتحانات في شهر مايو، و⁠هناك سلسلة إجراءات لسحب الأسئلة من بنوك الأسئلة ووضع عدد من النسخ المتعلقة بكل امتحان ولا تكون اللجنة التي تقوم بمراجعة الأسئلة عقب سحبها من بنوك الأسئلة على علم بالنسخة النهائية التي يتم اختيارها في المطبعة، فضلا عن وجود إجراءات مشددة لضمان الحفاظ على سرية النسخة النهائية لكل امتحان.


وشدد المصدر على أن  الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرسمية ضد المعلم لادعاءاته الكاذبة واحداث حالة بلبلة وتشكيك في منظومة الامتحانات.

 







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