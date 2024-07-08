مدبولى: نركز على أكبر وفر من السلع.. ومواد الإنتاج يفرج عنها بشكل كبير

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل تركيزنا على تحقيق مجموعة مستهدفات، أكبر وفر من السلع، لأنه كلما توفرت السلع كلما تحدث منافسة داخليا فالأسعار تهدأ، طالما العرض أقل من الطلب ستحدث زيادة في الأسعار.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «مواد الإنتاج يفرج عنها بصورة كبيرة، والمهم هو الانتقال لتعميق الصناعة ولا يكون كل اعتمادي على استيراد هذه المواد أو مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء من ملف الصناعة الذي سنعمل عليه».

وواصل: «عيننا مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية بكيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم الفترة المقبلة، آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن علينا الانتباه أنه مازال أمامنا فترة زمنية لكي نستطيع التعافي».

وتابع: «مرت علينا عامين شديدي الصعوبة، حدث بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، ولكي نستطيع الخروج منها والقول بأننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق أمامنا العام المالي 2024-2025 لابد مع إطار الحوكمة وترشيد الانفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق نستطيع أننا مع نهاية 2024-2025 تعافينا كليا من التداعيات، أخذا في الاعتبار مازال موضوع الطاقة والتحديات الموجود لابد من حلها أولا بأول».