مدبولى: برنامج الحكومة يستهدف تحويل مصر لمركز عالمى للوجيستيات والتجارة.. إنفوجراف

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعى الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقال: "نستهدف معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا، ونولى اهتماما كبيرا لـ قطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، ونستهدف تنمية القطاع الزراعى والصناعى من خلال التوسع الأفقى وتوسيع المناطق المستصلحة باستخدام المواد الجوفية وإعادة تدوير المياه، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية".

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة:



رئيس الوزراء





نستهدف جعل مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030

برنامج الحكومة يستهدف استكمال العمل لتطوير المنظومة الجمركية

نعمل على تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة

نستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات

استهداف زيادة نسبة مشاركة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى

اعتمدنا خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية

نستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15%

نولى اهتماما كبيرًا لقطاع الزراعة الذى نستهدف تنميته من خلال التوسع الأفقى

نعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة