اليوم السابع
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تمثل الحياة لكل المصريين..

مدبولى أمام البرلمان: لن نفرط فى حصة مصر من النيل (إنفوجراف)

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:04 م
مدبولى أمام البرلمان: لن نفرط فى حصة مصر من النيل (إنفوجراف) رئيس الوزراء

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على العمل على تحقيق أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي.

لن نفرط فى حصة مصر من النيل فهى تمثل الحياة لكل المصريين
لن نفرط فى حصة مصر من النيل فهى تمثل الحياة لكل المصريين

وقال رئيس الوزراء: "باعتبار أن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي فنعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل، والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث".

وتابع رئيس الوزراء: "نحرص على الاستمرار على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وكذلك دول الجوار الجغرافي من خلال العلاقات الثنائية وعبر جامعة الدول العربية في ضوء الأهمية الجوهرية لتلك العلاقات باعتبارها صمام أمن المنطقة مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام في تشكيل توازنات إقليمية".







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