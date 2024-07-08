مدبولى: أشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة وتكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة

كتب محمد شرقاوى

قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد، كما قدم الشكر للرئيس السيسى على ثقته وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن ذلك يلقى على عاتقه وزملاءه من الوزراء مسئولية كبيرة وأن نكون على قدر هذا التكليف، ونلبى طموحات وتطلعات الشعب المصرى.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز: أن محور بناء الإنسان من اهم المحاور الذى كان واضحا فى خطاب تكليف رئيس الجمهورية لى بتشكيل الحكومة بان يكون لعى رأس أولويات الحكومة خاصة فى ملفى الصحة والتعليم.

ولفت مصطفى مدبولى إلى أنه مع فريق العمل والوزراء لوضع البرنامج التفصيلى لهذا الموضوع لتحقيق طموحات المواطن المصرى الذى ياملها، وانا دائما على اضطلاع لكل ما يثار فى الشارع المصرى وأحرص بشكل يومى أقرأ كل التقارير على مواقع التواصل والقنوات والصفحات الإخبارية والبرامج.