محافظ جنوب سيناء يستمع لعرض منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استمع اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لعرض ملخص عاجل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة خلال استقباله المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام، بالإضافة إلى عرض اهم التحديات التى تواجه القطاع وذلك بغرض رفع أداء الخدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم التنسيق مع الهيئه الهندسية للقوات المسلحة والوزراء المعنيين والهيئات المختصة لتذليل الصعاب ومجابهة التحديات المختلفة فى هذا المرفق الحساس من مرافق الخدمات والتى تمس حياة المواطنين فى كل مكان.